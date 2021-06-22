Зеленский ищет отговорки не проводить реформы, как это делал Порошенко, – Данилюк

Соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Александр Данилюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина» прокомментировал политику власти в отношении реализации реформ.

«Возвращаясь к вопросу об МВФ: я не вижу пока что серьезных последствий (задержки финансирования — ИФ). Я вижу только условия для ухудшения атмосферы во взаимоотношениях с Фондом. Заявления президента, что, мол, мы же в войне, мы не можем рядом с другими странами стоять в одном ряду, мне напоминает то, что говорил Порошенко на закрытых заседаниях. А публично заявлял, что война — не повод отказываться от реформ. Но он все равно искал возможности их не проводить, прикрываясь внутренней отговоркой, мол, война. А Зеленский об этом говорит публично. Это абсолютное непонимание. Остановленные реформы — судебная, антикоррупционная, реформа энергетического сектора, НАБУ — они должны усиливать страну перед лицом агрессии. Просто президент не хочет их проводить, желает расслабляться», — отметил Данилюк.

Напомним, Центр национальной устойчивости и развития основан в 2020 году. Основатели: Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка.