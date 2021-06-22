Ученые НАН дали прогноз по распространению коронавируса Дельта в Европе

Главное: По словам ученых, новый штамм коронавируса Дельта уже доминирует в Британии, России и Португалии. Вскоре он будет доминировать по всей Европе, говорят ученые.

Детали: COVID-штамм Дельта будет доминировать по всей Европы. Об этом сказано в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины во вторник, 22 июня.

Штамм доминирует в Великобритании, России, Португалии — там уже наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики.

«В остальных странах Европы штамм Дельта быстро вытесняет другие. Ожидается, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы», — сказано в сообщении.

При этом страны, в которых Дельта уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика подобно странам Восточной Европы — таким, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия.

«Эпидемическая динамика Украины сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года», — добавили ученые.

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