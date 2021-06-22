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Новости > Священник УПЦ объяснил, где искать корни проблем в семейной жизни

Священник УПЦ объяснил, где искать корни проблем в семейной жизни

Александра Кудрявцева
22.06.21 16:10
260
Священник УПЦ объяснил, где искать корни проблем в семейной жизни
Главное: Проблема может быть не в Боге и даже не в грехах, а просто в поведении, во внешнем виде.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».
 
«На вопросы: „Почему Бог не дает мужа и детей“ или „Почему Бог не дает второго ребенка?“ сразу хочется ответить также вопросом: а почему вы решили, что это Бог не дает? Есть ведь еще и воля человека, действия; есть и установленные Им законы, по которым функционирует весь мир, включая наше тело. Получается, что если сталкиваемся с той или проблемой, решить которую не можем или не хотим, то это Бог виноват. А может, нас просто Бог не устраивает, Он оказался не такой, как нам хотелось бы?», — объяснил протоиерей Владимир.
 
Далее священник объяснил, что делать если не получается найти пару.
 
«С этой проблемой сталкиваются не только представительницы слабого пола, но и мужчины. Просто родительский инстинкт, стремление быть желанной и любимой у женщин сильнее выражены. Я сейчас говорю обобщающе, а в каждом индивидуальном случае нужно искать свои нюансы. В общении с людьми приходилось сталкиваться с ситуациями, когда хорошие церковные ребята не могли найти себе пару, точно так же, как и хорошие церковные девушки.
 
Если ничего не делать, то ничего не будет. Воспринимайте данное утверждение как закон. Если хочеться с кем-то познакомиться, нужно немного для этого поднапрячься. Да, у кого-то это получается само собой, но не у всех», — продолжил священник.
 
Он отметил, что проблема может быть не в Боге и даже не в грехах, а просто в поведении, во внешнем виде.
 
«Красоту не нужно прятать, не надо скрывать, в ней нет ничего греховного. Точно так же абсолютно нормально, если мужчина нравится женщине. Мужчина-христианин всё равно должен оставаться мужчиной, наполненным внутренней силой, со стержнем, которые всегда почувствуют представительницы слабого пола. Как бы ни пытались морить себя постами или делать вид подвижника, всё равно нужно понимать, что эротическая энергия в человеке самая сильная. Если ее направить в правильное русло — не на разрушение, а на созидание личности — то она может принести хорошие плоды», — считает отец Владимир.
 
Священник подчеркнул, что если у вас нет еще пары, а вы действительно хотите создать христианскую семью, то потрудитесь для этого.
 
«Продолжайте также молиться и просить у Бога желанного, но не забывайте, что Ему еще нужно позволить вмешаться в свою жизнь. Жених или невеста с неба не упадут. Я не призываю „залипнуть“ на сайтах знакомств или судорожно отправляться куда-то на поиски. Делайте свое дело. Если позволяет время, найдите какие-то молодежные, благотворительные или волонтерские православные объединения рядом с вами. Начните общаться, помогать другим — и всё у вас обязательно получится», — отметил он.
 
Далее священник объясняет, почему бывает, что в семье не получается зачать ребенка.
 
«Проблема может быть как духовной, так и физиологической. Если дело в нарушенном здоровье, то это не к священнику, а к врачу соответствующей квалификации. Не думайте, что Бог по „мановению волшебной палочки“ исцелит от недугов, это еще нужно заслужить. Чудеса случаются, но только в особых обстоятельствах и с определенной целью, для всех же остальных случаев болезней есть врачи.
 
Что же касается духовных проблем, то давайте сразу отбросим все разговоры о том, что Бог не дает детей за грехи родителей. Эта тема многократно раскритикована, а подобного мнения придерживаются лишь те, кто не читает Священного Писания и святоотеческой литературы. Каждый несет ответственность за свои грехи», — объяснил отец Владимир.
 
Он добавил, что если со здоровьем всё в порядке, но долго не получается зачать ребенка, то стоит вспомнить наставление святителя Иоанна Златоуста, что просить нужно с верой, упованием, непрестанно, быть уверенным, что всемогущий Господь способен выполнить просьбу, но также не забывать делать должное со своей стороны.
 
«Когда рождение ребенка становится самодовлеющей целью и даже навязчивой идеей, то Бог действительно может положить препятствия к этому. Тогда стоит немного остановиться и отпустить ситуацию, вспомнить, что цель христианского брака — взаимопомощь друг другу в спасении. Два человека — это уже семья, нормальная, а не какая-то неполноценная. Если чувствуете, что хватает любви и широты сердца, то можете усыновить ребенка. Если же кто-то из супругов понимает, что не потянет, то лучше отложите этот вопрос», — считает священник.
 
«В браке все препятствия нужно преодолевать вместе. Никогда не останавливайтесь, двигайтесь, трудитесь, „просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят“ (Мф. 7:7–8)», — заключил протоиерей Владимир Долгих.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, как научиться доверять людям.
 

Тэги: семья, УПЦ

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