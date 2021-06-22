В Днепре маленький мальчик насмерть отравился грибами

Главное: В Днепре грибами насмерть отравился ребенок. Мальчику было девять лет.

Детали: В Днепре произошла трагедия. Как пишет «Страна.юа», тут грибами насмерть отравился мальчик, которому было всего девять лет.

Медики информируют, что он скончался в областной детской больнице: причиной интоксикации стал яд бледной поганки.

Подчеркивается, что «за жизнь ребенка медики боролись четверо суток, однако в минувший понедельник организм школьника не выдержал».

Гендиректор больницы Алексей Власов поведал: «Нам рассказали, что грибы собирал отец ребенка. Скорее всего, среди них попалась бледная поганка, потому отравление было очень серьезное. Ребенок был в тяжелом состоянии».

Уточняется, что малыш отравился 17 июня в Перещепино. Его увезли в Новомосковскую ЦРБ, но из-за ухудшения состояния позже мальчика перевезли в Днепр.

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