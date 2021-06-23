Диетолог рассказала, что следует есть в жару

Главное: Что нужно есть в жару? Диетолог рекомендует апельсины и тыкву.

Детали: Российский диетолог Ольга Ванатова поведала, какие продукты следует употреблять в жаркую погоду. Ее цитируют местные СМИ.

Она говорит: «На вес пятьдесят килограмм в день следует выпивать два литра воды. Это без учета чая, кофе или супов».

Отмечается: «В воду можно добавить сок лимона и немного соли, это сохранит минеральный баланс в организме».

Подчеркивается и следующее: «Холодные напитки и кофе лучше не употреблять, они пагубно влияют на работу сердца, давая в жару дополнительную нагрузку».

Кроме этого в пищу рекомендуют употреблять апельсины, тыкву, сладкий перец, огурцы, помидоры, зелень, сельдерей, клубникуа, голубику, чернику, красную смородину, шпинат и щавель.

Специалист напомнила: «В жару наше сердце и сосуды работают с усиленной нагрузкой. Чтобы поддержать их, нужно употреблять продукты с высоким содержанием калия».

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