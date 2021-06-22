Шмыгаль призывает ускорить процесс открытия центров вакцинации

Главное: В Украине еще не во всех областях открылись центры вакцинации от коронавируса. Премьер Денис Шмыгаль поручил ускорить этот процесс.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ускорить процесс открытия центров вакцинации от COVID в регионах. Такие центры открылись еще не во всех областях. Об этом он заявил на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского, передает сайт президента.

По его словам, за прошедшие сутки выявлено 296 новых случаев COVID, а 829 человек выздоровели. Активных больных на сегодня 25120 при том, что в пик заболеваемости было почти 420000.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в стране идет активная кампания по вакцинации, в рамках которой сделано более 2 млн прививок.

«Центры вакцинации должны работать по всей Украине. Министерство развития общин и территорий должно связаться с теми главами ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс», — добавил премьер.

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