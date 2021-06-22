ДТП на Прикарпатье: ЗИЛ сбил мотоцикл – погибли два человека

Главное: На Прикарпатье грузовик сбил мотоцикл. Жертвами ДТП стали два человека.

Детали: Утром вторника, 22 июня, в селе Пасечная (Ивано-Франковская область) произошло смертельное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что 31-летний водитель на грузовике ЗИЛ ехал в направлении села Быстрица.

Как стало известно, автомобиль, «осуществляя поворот налево на второстепенную улицу, не пропустил мотоцикл, который двигался во встречном направлении по главной дороге».

В результате столкновения погибли водитель и пассажир двухколесного транспортного средства – они скончались на месте.

Уже открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения по части 2 статьи 286 УК Украины.

В тему: В Херсонской области грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья.