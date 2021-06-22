Ученые прогнозируют в Украине снижение новых случаев коронавируса в сутки

Главное: В Украине сохранится тенденция к невысокому уровню заболеваемости коронавирусом. В течение следующих двух недель число новых случаев коронавируса снизится до 400-600 в сутки.

Детали: В ближайшие недели в Украине будет снижаться количество больных коронавирусом. Ученые прогнозируют по 400-600 случаев в сутки. Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации, опубликованном на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

По прогнозу ученых, в Украине сохранится тенденция к невысокому уровню заболеваемости коронавирусом.

«Уменьшение количества новых обнаружений ожидается в течение еще нескольких недель, а среднее количество новых инфицирований снизится до средних значений 400-600 в день в течение следующих двух недель», — говорится в сообщении.

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