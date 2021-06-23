Стало известно, чем полезен картофель

Главное: Доказана польза картофеля. Он снижает артериальное давление.

Детали: Ученые из университета Пердью (США) рассказали о пользе картофеля. Об этом пишет издание Nutrients.

Выяснилось, что употребление его в вареном или печеном виде снижает систолическое артериальное давление и помогает предотвратить гипертонию, так как картофель является основным источником калия в рационе многих людей.

Исследователи говорят: «Ежедневная порция картофеля, содержащая 330 калории, не оказывает отрицательного воздействия на кровеносные сосуды».

Эксперты отмечают, что он также снижает задержку натрия в организме.

Они резюмируют, что картофель можно включать в рацион как часть здоровой диеты.

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