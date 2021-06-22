На Закарпатье змея укусила молодого парня

Главное: На Закарпатье змея укусила туриста. Он попал в больницу.

Детали: Вечером понедельника, 21 июня, на горе Плай (недалеко от Мукачево, Закарпатье) произошло ЧП. Тут змея укусила семнадцатилетнего парня, который приехал сюда отдохнуть из Львова, сообщает ГСЧС.

Информируется, что он в группе из семи человек шел в сторону горы Великий Верх, когда и наткнулся на змею, которая укусила его за ногу.

После звонка в экстренную службу на место ЧП отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения села Нижние Ворота.

Сообщается, что они «обнаружили туристическую группу, которая двигалась навстречу спасателям, и спустили пострадавшего к подножию горы».

Парня транспортировали в Воловец и передали врачам бригады экстренной медицинской помощи.

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