Украинцев пугают пожарами из-за сильной жары

Главное: В Украине возможны пожары. Все из-за жары.

Детали: Украине угрожают пожары. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Специалисты говорят, что в ближайшие три дня, 23-25 июня,в западных, северных и восточных областях страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Информируется, что это касается жителям Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Львовской и Закарпатской областей.

Уточняется, что такие погодные условия опасны, а также несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Днем температура воздуха будет достигать 36 градусов.

В тему: В ближайшие выходные в Украине ожидается жара.