В столичном Парке Вечной Славы управделами УПЦ почтил память погибших – 80 лет со дня начала войны

Главное: В киевском Парке Вечной Славы управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), духовенство и студенты Киевских духовных школ, сегодня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, молились о погибших в годы войны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, у стеллы на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы была отслужена заупокойная лития по погибшим в годы войны.

Богослужение возглавил митрополит Антоний.

После завершения литии владыка Антоний вместе с духовенством и студентами Киевских духовных школ, возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

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