Ученые рассказали об еще одной пользе кофе

Главное: Пить кофе полезно. Он защищает печень.

Детали: Ученые из Саутгемптонского университета и Королевского медицинского исследовательского института в Эдинбурге рассказали о пользе кофе. Появились данные их отчета.

Сообщается, что он защищает нашу печень.

В ходе исследования был проведен анализ состояния этого органа у почти полумиллиона людей. Работа велась одиннадцать лет.

В публикации сказано: «После учета индекса массы тела, потребления алкоголя и статуса курения у тех, кто пил любые объемы кофе, риск развития хронической или жировой болезни печени был на 20% ниже».

Выяснилось следующее: «Риск смерти от таких болезней у любителей кофе оказался на 49% ниже».

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