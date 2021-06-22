В минувшие выходные в Украине массово тонули люди

Главное: За три дня в Украине утонули сорок человек. В том числе шесть детей.

Детали: За минувшие три выходных дня, 19-21 июня, в Украине массово тонули люди. Данные приводит ГСЧС.

Отмечается, что на водных объектах страны погибли сорок человек.

Среди жертв купания – шесть детей.

При этом удалось спасти 23 человек.

В ведомстве говорят: «В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны».

В тему: С начала лета украинцы массово тонут в водоемах.