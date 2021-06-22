В Кривом Роге школьный учитель изнасиловал девочку на выпускном

Главное: В Кривом Роге на выпускном вечере школьный учитель надругался над девочкой. Местные правоохранители, реагируя на это, посоветовали ей «сыграть свадьбу» с насильником.

Детали: В Кривом Роге учитель якобы изнасиловал школьницу во время выпускного вечера. Об этом написала в Facebook журналистка Елена Вишницкая.

«Казалось бы, я так много знаю о боли, жестокости и несправедливости, что оно бы должно было уже быть броней. Но вот полночь, субботний летний вечер. Друг просит перезвонить — говорит, что вчера его сестру изнасиловал на школьном выпускном ее учитель. Заявление не подали. И я понимаю, почему не подали. И страшно от того, что я подсознательно согласна с этим решением», — пишет журналистка.

Впоследствии она рассказала, что пострадавшая девушка подала заявление в полицию и прошла процедуры для фиксации преступления. Те, заявляет журналистка, предложили девочке «сыграть свадьбу».

Преступление прокомментировали в пресс-службе управления Нацполиции Днепропетровской области. В комментарии ТСН.uа там подтвердили факт изнасилования школьницы, но деталей не сообщили.

«Открыто уголовное производство, проводим расследование», — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

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