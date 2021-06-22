В ВОЗ рапортуют о снижении числа инфицированных COVID-19

Главное: По всему миру зафиксировано снижение количества больных коронавирусом. Такая тенденция наблюдается восемь недель подряд.

Детали: Количество инфицированных COVID-19 начинает снижаться. Такая тенденция наблюдается по всему миру. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, количество инфицированных COVID-19 снижается по всему миру. Это касается и смертности от коронавируса. Однако количество новых случаев и смертей все еще остается высоким.

«Во всем мире количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 снижается уже 8 недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Это хорошая новость, но количество новых случаев инфицирования и смертности во всем мире остается высоким», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он также отметил, что в мире каждую минуту от коронавируса умирает 6 человек — это немалая цифра.

«На прошлой неделе было зарегистрировано более 2,5 миллионов случаев COVID-19 и почти 64 000 смертей. Это 250 случаев и 6 смертей каждую минуту, о которых мы знаем», — сказал глава ВОЗ.

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