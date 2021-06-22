Коронавирус в Украине значительно снизил обороты – минимум заболевших с начала годы

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 296 людей. Умер 21 человек.

Детали: Коронавирус в Украине снижает темпы. Данные на вторник, 22 июня, приводит министерство здравоохранения.

Отмечается, что выявили 296 случаев заразы – это минимум с начала года.

Среди заболевших – 22 ребенка и два медработника. Госпитализация понадобилась для 318 человек, а выздоровели 829 больных.

Проведено такое число тестов:методом ПЦР – 11 881, методом ИФА – 1 448, экспресс-тестами – 4 100.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (87), а также Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Умер еще 21 человек. С начала пандемии зараза унесла 52 053 жизней.

За все время заболели 2 230 142 человека, а выздоровели 2 152 969 людей.

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