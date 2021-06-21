Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Одессе УПЦ проведет велопробег ко Дню православной семьи

В Одессе УПЦ проведет велопробег ко Дню православной семьи

Александра Кудрявцева
21.06.21 16:55
175
В Одессе УПЦ проведет велопробег ко Дню православной семьи

Главное: В Одессе Украинская Православная Церковь ко дню памяти святых покровителей семьи благоверных Петра и Февронии Муромских проведет велопробег.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, планируется проведение мастер-классов и конкурсов для православных семей и молодежи.

Велопробег «VELO-FAMILY» стартует 4 июля в 16.30 из двух храмов Одессы: в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» (улица Семена Палия, 103а) и святителя Спиридона Тримифунтского (улица Академика Королева, 43в).

Велоколонны направятся к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, а потом в парк Победы, где Одесская епархия проведет праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.

Также, 8 июля в 19.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоится молебен святым преподобным Петру и Февронии.

Как сообщалось ранее, в начале июня верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.

Велопаломничество святынями Украины стартовало 1 июня от киевского храма преподобного Феодора Освященного.

Ежедневно участники велопробега преодолевали более 100 километров.

В паломничестве приняли участие пять священников, пономари, хористы, которые молились на ночных литургиях во время посещения монастырей.

По дороге верующие посетили святыни Украины — женский монастырь в честь святой Анастасии Римляныни в городе Житомир, Троицкий женский монастырь в Корце, храм в честь великомученика Георгия Победоносца в городе Дубно, храм Иоанна Предтечи в селе Большие Млынивци Тернопольской области.

В тему: На Кировоградщине Предстоятель УПЦ прославил святых Александрийской епархии.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

21.06.21 14:07

Игра с украинскими долгами: аргентизация Гондураса через тухес

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Депутат горсовета от «Команды Сергея Минько» расстрелял двух правоохранителей в центре города
18.06.21 18:48

Депутат горсовета от «Команды Сергея Минько» расстрелял двух правоохранителей в центре города

Автор: Савелий Остапенко, «НАШ ГОРОД»

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.06.21 16:21

На Кировоградщине Предстоятель УПЦ прославил святых Александрийской епархии
21.06.21 16:00

Митрополит Онуфрий рассказал, как человеку сохранить в себе образ Троицы
21.06.21 15:43

Патриарх Кирилл объяснил, как обрести дары Святого Духа
21.06.21 15:23

В Киево-Печерской лавре сегодня простились с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком)
21.06.21 15:00

В Винницкой области верующие УПЦ пройдут крестным ходом к чудотворному кресту в Калиновке
21.06.21 13:45

Епископ УПЦ рассказал, как Святой Дух проявляется в жизни Церкви
21.06.21 13:28

Стало известно, во сколько обойдется бюджету празднование Дня независимости
21.06.21 13:05

Сегодня верующие УПЦ празднуют День Святого Духа
21.06.21 12:50

Предстоятеля УПЦ наградили орденом к 50-летию служения в священном сане
21.06.21 11:24

Археологи разгадали загадку древнего хеттского храма на территории Турции
18.06.21 23:31

СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса
18.06.21 21:12

Стало известно, когда Украину накроет очередная волна коронавируса
18.06.21 19:00

Главные новости за 18 июня 2021 года
18.06.21 12:03

В Бердянске шторм наделал беды
18.06.21 10:18

Найдено новое лекарство от тяжелой формы COVID-19
18.06.21 09:16

Коронавирус в Украине продолжает понемногу отступать
17.06.21 22:36

Каждый третий украинский выпускник не смог сдать ВНО по математике
17.06.21 18:59

Главные новости за 17 июня 2021 года
17.06.21 17:56

Евро-2020: Сборная Украины в тяжелом матче обыграла Северную Македонию
17.06.21 15:45

Назван стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией
16.06.21 16:59

«Какой м**ак перевел сериал «Слуга народа» на испанский?»: новым президентом Перу стал местный Голобородько
18.06.21 19:00

Главные новости за 18 июня 2021 года
18.06.21 18:18

Врач-священник УПЦ дал 10 советов, как научиться молиться
18.06.21 23:31

СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса
16.06.21 15:59

В УПЦ рассказали о важности законопроектов, отменяющих антицерковные законы
18.06.21 17:02

В Одессе монастырь УПЦ дал жилье трем инвалидам-пациентам психбольницы, которых оставили на кладбище
17.06.21 18:59

Главные новости за 17 июня 2021 года
19.06.21 13:06

Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе
17.06.21 17:56

Евро-2020: Сборная Украины в тяжелом матче обыграла Северную Македонию
15.06.21 14:59

С сегодняшнего дня растаможивать «евробляхи» будут по-новому
Фото и Видео
В Польше в ДТП попали… танки
В Польше в ДТП попали… танки
В Польше в ДТП попали… танки
В Польше в ДТП попали… танки
Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в России
Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в России
Стало известно, когда Украину накроет очередная волна коронавируса
Стало известно, когда Украину накроет очередная волна коронавируса
В Киев мужчина сиганул с моста в реку
В Киев мужчина сиганул с моста в реку
Появилось видео, как румынский курорт… атаковали медведи
Появилось видео, как румынский курорт… атаковали медведи
Пожар в киевском метро потушили весьма оригинальным способом
Пожар в киевском метро потушили весьма оригинальным способом
В одесский порт вошли корабли НАТО
В одесский порт вошли корабли НАТО
Актеры из «Друзей» спели культовую песенку из шоу
Актеры из «Друзей» спели культовую песенку из шоу
В Киеве учитель ударила ребенка с инвалидностью
В Киеве учитель ударила ребенка с инвалидностью
В Бердянске шторм наделал беды
В Бердянске шторм наделал беды
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.