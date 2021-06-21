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Новости > Патриарх Кирилл объяснил, как обрести дары Святого Духа

Патриарх Кирилл объяснил, как обрести дары Святого Духа

Александра Кудрявцева
21.06.21 15:43
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Патриарх Кирилл объяснил, как обрести дары Святого Духа

Главное: Святой Дух дарует человеку силу обрести спасение в вечности.

Детали: Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Святой Дух — третье Лицо Святой Троицы, Которое имеет Божественную природу. Святой Дух распространяется по всему творению Божиему, сохраняя в порядке весь космос, все Божественное творение, но особым образом Он воздействует на человека, даруя ему силу преодолевать тяготение греха, соблазнов и совершать добрые дела там и тогда, когда это кажется невозможным. Но главное, что благодать Божия хранит в сердцах людей веру», — отметил Патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что «силой благодати Божией вера живет, несмотря на сменяющиеся эпохи, несмотря на сменяющиеся правителей, несмотря на сменяющиеся политические режимы, несмотря на сменяющиеся взгляды на мир, на космос, на человека, несмотря на различные человеческие учения и идеологии».

Он напомнил, что дар Святого Духа — Божий дар, укрепляющий веру в каждом человеке, который готов принять Его.

«Всякий раз, когда мы призываем Господа, когда мы приносим покаяние, когда мы причащаемся Святых Христовых Таин, когда мы прикасаемся к святыням, мы получаем дар Святого Духа. И этим даром мы спасаемся — не своими силами, не своим разумом, не своим умением, не своей волей, но только силой благодати Божией, которая даруется нам в ответ на нашу веру. И поэтому, с благодарением Господу принимая сей Божественный и спасительный дар, мы должны молиться о том, чтобы Господь укреплял нашу веру, чтобы мы эту веру хранили и помнили: именно в ответ на эту веру и подается нам величайшая Божественная сила, какую только способен воспринять человек», — заключил Патриарх.

В тему: Предстоятеля УПЦ наградили орденом к 50-летию служения в священном сане.

 
Тэги: РПЦ, новости православия

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