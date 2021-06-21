В Киево-Печерской лавре сегодня простились с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком)

Главное: В Успенском соборе Киево-Печерской лавры сегодня состоялось прощание с главой Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном (Юрчуком).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, перед началом заупокойной Литургии была совершена панихида, которую возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

По окончании панихиды была совершена Божественная литургия и чин отпевания почившего владыки.

Гроб с телом митрополита Митрофана крестным ходом был перенесен на кладбище у Академического храма в честь Рождества Божией Матери, где владыка и был похоронен.

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Митрополит Митрофан отошел ко Господу 18 июня в возрасте 58 лет в результате инфаркта.

Митрополит Митрофан (в миру Михаил Иванович Юрчук) родился 19 ноября 1962 года в городе Белогорье Хмельницкой области в семье рабочих.

В 1984-1987 годах учился в Одесской духовной семинарии, после окончания которой в 1987 году поступил в Московскую духовную академию.

В 1988 году в рамках обмена студентами между Русской и Польской Православными Церквами был направлен в Христианскую богословскую академию в Варшаве, которую окончил в 1993 году с ученой степенью магистра богословия.

Во время обучения в Варшаве исполнял обязанности воспитателя и преподавателя Варшавской духовной семинарии.

21 августа 1990 года в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, 1 сентября рукоположен во иеродиакона, 16 сентября — во иеромонаха.

В 1994 году стал преподавателем Киевских духовных школ и был принят в число братии Киево-Печерской лавры. В Киевских духовных школах занимал должность инспектора, затем — проректора.

В 1994 году возведен в сан игумена, в 1995 — в сан архимандрита.

30 июля 2000 года хиротонисан во епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской митрополии, назначен управляющим делами УПЦ.

9 июля 2003 года возведен в сан архиепископа.

В 2007 году 31 мая назначен управляющим Белоцерковской епархией.

Решением Синода УПЦ от 9 сентября 2009 года возглавил возобновленную Синодальную комиссию Украинской Православной Церкви по диалогу с УАПЦ и рабочую группу по подготовке диалога с представителями УПЦ КП.

Решением Священного Синода УПЦ от 8 мая 2012 года назначен председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ. Освобожден от должности управляющего делами Украинской Православной Церкви, оставлен в числе постоянных членов Священного Синода УПЦ.

Решением Синода УПЦ от 20 июля 2012 года назначен Преосвященным Луганским и Алчевским.

28 августа 2014 года возведен в сан митрополита.

В тему: Луганского митрополита УПЦ Митрофана похоронят завтра в Киево-Печерской лавре.