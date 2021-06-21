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Новости > Епископ УПЦ рассказал, как Святой Дух проявляется в жизни Церкви

Епископ УПЦ рассказал, как Святой Дух проявляется в жизни Церкви

Александра Кудрявцева
21.06.21 13:45
331
Епископ УПЦ рассказал, как Святой Дух проявляется в жизни Церкви

Главное: Следующий день после Пятидесятницы Церковью отмечается особый день, который называется Днем Святого Духа. Праздник был установлен для того, чтобы подчеркнуть, что именно Святой Дух является основополагающим в Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

«Именно сошествие Святого Духа явилось событием, которое стало основанием Церкви. И с тех пор в Церкви присутствует Дух Святой.Церковь Христова является сосудом Святого Духа и все, что ни делается в Церкви, делается благодатью Святого Духа. Все таинства, все дары, которые есть в Церкви, к которым мы можем быть приобщены, которыми мы обладаем, являются дарами, данными Духом Святым», — отметил владыка Сильвестр.

В Священном Писании рассказывается о том, как в День Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков, напомнил он.

«И апостолы стали проповедовать веру Христову на разных языках. С тех пор именно момент, связанный с тем, что в Церкви есть это начало — начало, связанное с присутствием Духа Святого и продолжается до сих пор. Хотя может быть и не всегда очевидным является для нас, как Церковь превосполненна дарами Святого Духа, но это именно так. И самое главное — это зафиксировано в богослужебных песнопениях сегодняшнего дня, когда особо вспоминается Дух Святой», — отметил епископ.

«Современными богословами принято говорить о существовании двух аспектов Церкви: аспекта христологического и аспекта пневматологического. Христологический аспект указывает на то, что основателем Церкви, Её Главой является Господь наш Иисус Христос. У апостола Павла даже содержится определение Церкви как Тела Христова, но днем основания Церкви является день сошествия Святого Духа, и приводимся мы в Церковь благодатью Святого Духа и все совершается Духом Святым и нас просвещает Дух Святой. Соответственно отдельно устанавливая праздник, посвященный Духу Святому, Церковь как бы еще раз напоминает, что и Дух Святой является той ипостасью, которая ведет нас к обожествлению. Мы получили спасение по воли Бога Отца, исполненного Сыном, но завершающего и освящающего нас Святым Духом», — подытожил ректор КДАиС.

В тему: Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Пятидесятницы.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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