Сегодня верующие УПЦ празднуют День Святого Духа

Главное: Сегодня, в следующий за Пятидесятницей понедельник, верующие УПЦ отмечают праздник в честь Святого Духа.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, День Святого Духа — переходящий праздник, не имеет постоянной даты празднования, и зависит от даты празднования Троицы.

Этот праздник был установлен Церковью, чтобы показать величие Пресвятого и Животворящего Духа, в противодействие учению еретиков, которые отвергали Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

Согласно учению Православной Церкви, Святой Дух является Третьим Лицом, Ипостасью Пресвятой Троицы — Триединого Бога.

Святого Духа обычно изображают в виде голубя, сходящего на Иисуса Христа, или в виде языков пламени, сходящих на апостолов и Богородицу, на иконе праздника Пятидесятницы.

Святой Дух, согласно учению Православной Церкви, исходит именно от Отца. В чем состоит исхождение Святого Духа от Отца для нас непостижимо, как непостижимо и рождение Сына.

Животворящим Его называют потому, что вместе с Отцом и Сыном Он дарует жизнь всем существам. Он так же, вместе с другими Ипостасями Троицы, Творец всего мира.

По действию благодати Божией, трудясь над своей душой, христиане получают плоды Святого Духа. А именно: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).

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