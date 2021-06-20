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Новости > Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Пятидесятницы

Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Пятидесятницы

Александра Кудрявцева
20.06.21 21:25
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Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Пятидесятницы
Главное: Господь создал человека для того, чтобы разделить с ним радость Своего бытия, Он подарил человеку жизнь для блаженства и счастья.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).
 
«Праздник Пятидесятницы в определенном смысле завершает дело домостроительства нашего спасения. Именно сегодня до конца выполняется обещание, которое Господь дал Своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам, поскольку иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы где Я, там и вы были» (Иоанн. 14, 2-3)», - сказал епископ Виктор.
 
Он отметил, что в этих словах Спасителя можно увидеть сразу несколько важных для каждого христианина вещей. ««Господь призывает нас «не беспокоиться». Тревога на самом деле является серьезной проблемой любого человека. Мы не знаем, что будет с нами завтра или даже через час, нам неизвестна судьба наших детей, мы переживаем за ситуацию в стране или мире. Другими словами, жизнь многих наших современников - это ряд тревожных переживаний, изредка разбавленная более или менее радостными событиями.
 
Апостолы тоже тревожились. Они боялись выйти на улицу после смерти своего Учителя, так как переживали за свою жизнь. Однако именно они, после Дня Пятидесятницы, понесли весть о Воскресении Христа в мир. И покорили его этим известием. Что же произошло, куда делась их тревога? Она исчезла от веры», - продолжил владыка.
 
Архиерей привел слова Спасителя к апостолам: «Да не смущается сердце ваше: Верьте в Бога и в Меня веруйте». Владыка отметил, что его слова - это единственный «рецепт» преодоления любой тревоги. 
 
«Вера в любящего Творца дает надежду на лучшее. Надежда, в свою очередь, наполняет сердце любовью к Богу и ближнему, а любовь разрушает зло, побеждает ненависть и делает мир лучше. Христос обещает взять Своих учеников в то место, которое Бог-Отец приготовил верующим в Него. И это является основной целью создания человека - не только научить ее любви, а подарить любовь в ответ. Это значит, что Господь создал человека для того, чтобы разделить с ним радость Своего бытия, Он подарил человеку жизнь для блаженства и счастья. И несмотря на грехопадения Адама, Бог доказывает Свой замысел до логического завершения - через дар Духа Святого делает каждого христианина причастником Божеского естества», - сказал епископ Виктор.
 
Поздравляя с праздником, владыка пожелал, что бы Дух Святой наполнил сердца любовью и миром, потому что только так можно достичь вечной радости.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал об особенных молитвах в день Троицы.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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