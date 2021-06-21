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Новости > Стало известно, во сколько обойдется бюджету празднование Дня независимости

Стало известно, во сколько обойдется бюджету празднование Дня независимости

Александр Панько
21.06.21 13:28
115
Стало известно, во сколько обойдется бюджету празднование Дня независимости

Главное: Кабмин выделил 5,4 млрд гривен на мероприятия, посвященные празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Из них непосредственно на торжества планируется потратить около 100 млн грн.

Детали: На мероприятия по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, утвержденные распоряжением Кабинета министров Украины № 583 от 31 мая, из бюджетов разных уровней будет выделено 5,4 млрд гривен. Как сообщает LB.ua со ссылкой на вывод Министерства финансов, в соответствии с финансово-экономическими расчетами к проекту акта его реализация потребует 2423200000 грн из государственного и местных бюджетов, в том числе дополнительная потребность составит 840500000 гривен.

Утвержденный Кабинетом министров план предусматривает целый ряд мероприятий, среди которых, например, концерт и военный парад с артиллерийским салютом в центре Киева; выставка военной техники; проведение саммита Крымской платформы и саммита первых леди и джентльменов; торжественные мероприятия в регионах и тому подобное.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, кроме праздничных торжеств, включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и т. д.

Упомянутая сумма включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов.

Сумма же расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.

Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи.

В тему: 20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в День независимости Украины пройдут три военных парада. Их планируют провести в Киеве, Днепре и Одессе. Также вечером на НСК «Олимпийский» состоится большой концерт украинских исполнителей.

8 июня 2021 года правительство утвердило план празднования 30-й годовщины независимости Украины.

Тэги: праздник, Кабинет Министров Украины, общество, бюджет, Министерство финансов Украины, Государственный бюджет Украины, День Независимости, День независимости Украины, новости Украины

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