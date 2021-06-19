Предстоятель УПЦ рассказал, кому всегда помогает Богородица

СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса

Британские ученые доказали существование темной материи и нашли ее точное местонахождение

Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе

В Киево-Печерской лавре в праздник Троицы состоится 8 литургий

В УПЦ рассказали, почему на Троицу в храмах читают коленопреклоненные молитвы

В УЕФА отказались проводить в Беларуси матчи под своей эгидой

В Киево-Печерской лавре 21 июня верующие простятся с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком)

Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в России

Назван стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией

Главные новости за 17 июня 2021 года

Каждый третий украинский выпускник не смог сдать ВНО по математике

Главные новости за 18 июня 2021 года

СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса

12.06.21 20:38

Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020

12.06.21 17:45

Патриарх Кирилл рассказал, как изменятся тела людей после Второго пришествия

13.06.21 00:01

Канада выбросит сотни тысяч доз вакцины от COVID-19

12.06.21 17:15

В УПЦ объяснили, почему Церковь всегда будет против ЛГБТ

16.06.21 16:59

«Какой м**ак перевел сериал «Слуга народа» на испанский?»: новым президентом Перу стал местный Голобородько

13.06.21 09:41

Стало известно, на сколько упал уровень образования в Украине из-за «дистанционки»

13.06.21 11:02

Ученые подсчитали, сколько весят все коронавирусы, вызвавшие пандемию в мире

16.06.21 15:59

В УПЦ рассказали о важности законопроектов, отменяющих антицерковные законы

14.06.21 17:18

Накануне встречи с Байденом Путин заговорил о своем преемнике

14.06.21 15:34

Россиянин нанес тяжелые увечья игроку сборной Бельгии