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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, кому всегда помогает Богородица

Предстоятель УПЦ рассказал, кому всегда помогает Богородица

Александра Кудрявцева
19.06.21 16:00
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Предстоятель УПЦ рассказал, кому всегда помогает Богородица
Главное: Матерь Божия всегда помогает тем людям, которые находятся в беде.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».
 
Блаженнейший вспомнил один случай, произошедший на Святой горе Афон - в Иверском монастыре.
 
Как отметил архипастырь, ранее на Афоне не было дорог, и паломники передвигались не в автобусах, а только пешком тропами. «Как-то вечером странствующий паломник попросился на ночлег в Иверский монастырь. Привратник ему ответил, что у них, к сожалению, нечем накормить и где устроить, и посоветовал уйти, пока не поздно, в другую обитель. Но пока паломник пришел в другой монастырь, то уже была ночь, и его стук не услышали», - сказал Митрополит Онуфрий.
 
 
«Паломник сел на камень и начал плакать, не зная, что ему делать. Он боялся, чтобы его не разорвали звери: на Афоне есть волки, есть шакалы, дикие свиньи. Когда он плакал, то почувствовал, что кто-то его толкнул в сторону. Он обернулся - и увидел, что перед ним стоит величественная женщина в черной одежде и протягивает монету со словами: «Возьми эту монету и иди в Иверский монастырь, отдай привратника, он тебя пустит в монастырь и будешь там жить, сколько захочешь». Паломник взял монету и пошел в Иверский монастырь. А было уже около полуночи. Он постучал в Иверский монастырь, привратник узнал его голос и говорит: «Что хочешь?». «Я должен отдать тебе монету, мне дала ее женщина и сказала, что за эту монету пустишь меня в монастырь». Привратника это удивило, потому что на Афоне женщин вообще нет. Он открыл окошко и увидел, что знакома монета. А Иверская икона Божьей Матери вся увешана подобными монетами. Он понес ту монету к игумену, и игумен, узнав монету, позвал своих собратьев. А в древности часовня, где хранится икона Божьей Матери, закрывалась и открывалась таким ключом, который состоял из частей, которые были у насельников монастыря. Сошлись все, кто имел части ключа, открыли часовню и увидели, что одной монеты не хватает. Они поняли, что Матерь Божия чудесным образом взяла эту монету со Своей иконы и дала паломнику, чтобы показать Свою любовь и заботу о человеке», - продолжил рассказывать Предстоятель УПЦ.
 
Как подчеркнул Митрополит Онуфрий, Матерь Божия помогает всем людям, которые к ней обращаются с молитвой: и грешным, и праведным.
 
«Но для нас важна другая вещь: если Матерь Божия помогает тем, кто живет правильно, то она помогает им с радостью. А если человек живет в пороках, не хочет каяться, исправляться, то она тоже помогает им, но с грустью. Так будем жить так, чтобы Матерь Божия за нас заботилась, радуясь», - подытожил Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о самом главном подвиге каждого человека.
 

Тэги: Богородица, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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