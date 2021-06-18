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Новости > СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса

СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса

Автор: «Фраза»
18.06.21 23:31
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СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса

Главное: СНБО на очередном заседании наложил санкции на бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также на лиц, причастных к разработке компонентов вируса notPetya,

Детали: Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкций, которые можно применить в соответствии с украинским законодательством, против олигарха Дмитрия Фирташа. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова, на заседании 18 июня санкции ввели также в отношении бизнесмена Павла Фукса.

Санкции в отношении Фукса ввели из-за его причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых, а в отношении Фирташа — из-за поставки сырья, которое идет на военные предприятия России.

«Мы не допустим, чтобы люди, которые незаконным образом получали преференции от государства и не имеет значения, когда это происходило, во времена ли Виктора Федоровича, или во времена Петра Алексеевича — недра это наш стратегический ресурс. Все граждане Украины являются владельцами этих недр», — объяснил Данилов, подчеркнув, что впервые за 30 лет независимости государству добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и производство сырой нефти.

СНБО также аннулировал четыре лицензии по добыче титана, три — по разработке углеводородов, три рудных лицензии и наложил санкции на российские военные предприятия, использующие этот титан.

Как сообщает LB.ua, Совет нацбезопасности также наложил санкции на четыре юридических и шесть физических лиц, аффилированных со спецслужбами России, которые причастны к разработке компонентов вируса notPetya,

«Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны. Эти киберпреступники внесены в санкционные списки США и обвиняются Штатами в уголовном процессе за осуществление кибератак», — рассказал Данилов.

В тему: В конце марта 2021 года Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента.

22 апреля Зеленский ввел санкции против 95 компаний, две из которых зарегистрированы в России.

Тэги: Россия, Дмитрий Фирташ, санкции, СНБО, Титан, новости Украины, Алексей Данилов, Павел Фукс

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