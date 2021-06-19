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Новости > В УЕФА отказались проводить в Беларуси матчи под своей эгидой

В УЕФА отказались проводить в Беларуси матчи под своей эгидой

Автор: «Фраза»
19.06.21 15:25
219
В УЕФА отказались проводить в Беларуси матчи под своей эгидой

Главное: УЕФА отказался проводить в Беларуси все спортивные мероприятия под своей эгидой. Матчи, запланированные на 2021 год в стране, не состоятся.

Детали: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Об этом сообщил информационный портал TUT.BY со ссылкой на Фонд спортивной солидарности (ФСС).

Все матчи, запланированные на 2021 год в стране, не состоятся.

Отмечается, что информация об отказе УЕФА проводить матчи в Беларуси до конца 2021 года содержится в ответе заместителя генерального секретаря организации Кевина Лямура на соответствующие запросы ФСС.

В Фонде также утверждают, что Лямур выразил личную солидарность с белорусскими спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

В тему: Лукашенко приказал чиновникам готовиться к войне.

Тэги: мир, УЕФА, спорт, Беларусь

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