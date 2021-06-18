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Новости > Врач-священник УПЦ дал 10 советов, как научиться молиться

Врач-священник УПЦ дал 10 советов, как научиться молиться

Александра Кудрявцева
18.06.21 18:18
366
Врач-священник УПЦ дал 10 советов, как научиться молиться

Главное: В сокровенном диалоге Бога и человека через молитву необходимо сохранять внимание и искренность.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Молитва — это разговор с Богом. И именно Православие даёт возможность человеку в своей беседе говорить с Самим Творцом. Молитва — диалог, разговор двух: человека и Творца. Когда христианин искренно обращается к Господу, со временем (по мере своего духовного возрастания) он начинает слышать или видеть ответы на свои просьбы», — отметил священник.

Он напомнил, что самое главное в молитве — внимание сердца и ума к словам молитвы.

«Каждый соответственно своим особенностям выбирает тот или иной подход, который будет способствовать максимальной концентрации внимания к каждому слову молитвы. У кого-то это концентрация на каждом слове, у кого-то — на фразе, а у кого-то — на всём предложении. Подход формируется по мере духовного возрастания христианина, но знаменателем должно быть это слово — «внимание», — объяснил отец Ростислав.

Священник подчеркнул, что в молитвах к Богу необходимо прежде всего просить исцеления от грехов и страстей.

Ростислав Валихновский отметил, что молиться нужно не словами, а сердцем, «до, и после молитвы пребывать в состоянии, которое соответствует чуду, дарованное нам Господом, — ведь мы имеем возможность обращаться к Творцу Вселенной».

«Когда и как нужно молиться? Апостол Павел говорит: „Непрестанно молитесь“ (1 Фес. 5:17). Действительно, в идеале жизнь человека должна быть постоянной молитвой, потому что нет мгновения, когда бы христианин не был перед глазами Господа», — сказал священник.

Он объяснил, что молясь по молитвослову, верующие используют сокровище, созданное трудами и подвигами святых.

«В православном молитвослове есть и утренние молитвы, которые помогают нам просить у Бога милости на грядущий день, и вечерние молитвы, в которых мы благодарим Бога за те щедроты, которые Он послал нам в уходящий день. Там есть и славословия, помогающие нам славить Бога всё больше и больше за Его милость к нам грешным. В этих молитвах содержится и просьба о защите от искушений и вражьих нападений», — поделился отец Ростислав.

Священник подчеркнул, что каждому необходимо найти свою духовную меру в молитве. «Несколько минут искренней, сердечной, настоящей молитвы — это тоже молитвенное правило. Молитвенное правило требует от нас ежедневно пребывать перед глазами Божьими. Молитвенное правило должно быть посильным. Не нужно брать на свои духовные плечи больше, чем мы можем понести», — призвал он.

«Молитва — это труд, это кровь и пот. Именно молитвы, совершаемые с трудом, слышит Господь. Ни в коем случае не нужно искать в молитве наслаждения, эмоций, каких-то духовных суперпереживаний. Это пагубный путь. Христианская молитва смиренна, она совершается в тишине, не на показ», — заключил врач-священник.

В тему: В УПЦ рассказали, как молиться о самоубийцах.

 
 
Тэги: новости православия

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