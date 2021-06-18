В Одессе монастырь УПЦ дал жилье трем инвалидам-пациентам психбольницы, которых оставили на кладбище

Главное: В Одессе Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь Украинской Православной Церкви дал жилье трем пациентам областной психиатрической больницы, обнаруженных на кладбище.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом православный писатель Сергей Бакуменко, обнаруживший трех инвалидов вначале июня на Втором христианском кладбище, написал в Фейсбук.

«Все трое инвалидов, пациентов одесской психлечебницы, жестоко выброшенных на кладбище умирать, теперь обрели дом и уход в Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре», — поделился Сергей Бакуменко.

Он также рассказал, что этому содействовала телеведущая Оксана Марченко, которая связалась с ним после его сообщения о встретившихся ему на кладбище бездомных инвалидах.

Сергей Бакуменко отметил, что благополучному решению вопроса с тремя выброшенными пациентами психбольницы содействовали настоятельница обители — игуменья Серафима (Шевчик), клирик одесского храма в честь Дмитрия Ростовского отец Дмитрий Чеботарев, депутат Одесского городского совета Лилия Леонидова и директор городского центра реинтеграции лиц без определенного места жительства Александр Лимзаев.

Увечных людей на Втором христианском кладбище в Одессе обнаружили 4 июня.

У одного нет половины головы, у второго обеих конечностей ног, третий передвигался ползком. Они постоянно повторяли, что их вывезли на кладбище санитары.

В тему: Епископ УПЦ рассказал, чему учит пример святого князя Игоря Черниговского.