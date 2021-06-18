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Новости > В Миненерго объяснили высокие цены на газ

В Миненерго объяснили высокие цены на газ

Александр Панько
18.06.21 16:15
149
В Миненерго объяснили высокие цены на газ

Главное: Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия провоцирует дефицит газа в Европе, чтобы принудить к реализации Северного потока-2, считает Галущенко.

Детали: Ситуация на европейском рынке с высокими ценами на газ сложилась из-за действий России, считает министр энергетики Герман Галущенко. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 июня.

«То, что происходит в Европе с рыночной ценой на газ — это следствие того, что делает наш северный сосед, чтобы принудить к реализации Северного потока. Мы рассматриваем этот Северный поток-2 в качестве оружия, это не вопрос экономики и коммерции», — сказал министр.

Он добавил, что вопрос с газопроводом не закрыт.

«Что мы будем делать? Есть несколько направлений. Во-первых, это вопрос не закрыт. Есть пример Opal, когда его ввели и на самом деле он работает только на 50% — это тоже опция о том, что нам надо требовать применение европейского законодательства к Северному потоку — это одно направление», — сказал министр.

Второе направление — возвращение к идее консорциума по поводу газотранспортной системы Украины.

«Возможно вопрос возвращения к идее консорциума газотранспортной системы, обеспечивающие транзит по территории Украины. Обещания о том, что договор будет выполняться, и их выполнение — это разные вещи. Мы будем дальше противостоять реализации, но параллельно надо смотреть, кого мы можем привлечь из партнеров», — сказал Галущенко.

Он заверил, что власть будет и впредь противостоять реализации этого проекта.

Вместе с тем, Галущенко ожидает, что стоимость газа продолжит расти из-за дефицита на европейском рынке, но для украинцев тарифы не вырастут.

В тему: С первого января украинцы стали по-новому платить за газ.

Тэги: Украина, Россия, экономика, политика, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Северный поток-2, Герман Галущенко

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