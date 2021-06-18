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Новости > «Всего три шага»: Александр Щуцкий рассказал о главных приоритетах реформы ГТС

«Всего три шага»: Александр Щуцкий рассказал о главных приоритетах реформы ГТС

Автор: «Фраза»
18.06.21 15:40
156
«Всего три шага»: Александр Щуцкий рассказал о главных приоритетах реформы ГТС

Для успешного реформирования Государственной таможенной службы Украины необходимо повысить зарплаты сотрудникам службы, поскольку эта структура в данный момент не является конкурентной на рынке труда, из-за чего, в частности, возникают коррупционные риски. Также необходимо провести ряд изменений в системе работы службы.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента рисков Государственной таможенной службы Александр Щуцкий.

«Я достаточно долго говорю про три момента. Первый — для того, чтобы минимизировать коррупцию, надо обезличить оформляющего инспектора. Как это выглядит? Это когда ваша декларация поступает с грузом, заходит в общую систему, и оформляет ее, допустим, одесский груз — сумской инспектор. Он не видит субъекта, он его не знает. Или волынский, львовский. Груз приехал во Львов, а оформлять его будут в Харькове. Дать обезличенность и бесконтактность субъектам. Тем самым мы не даем возможность контрабандисту или субъекту, который хотел бы минимизировать стоимость груза, коррумпировать сотрудника. Второе — все министры говорят, что надо повысить зарплату (сотруднику таможни). На слове „надо“ у нас все заканчивается. Уберем слово „надо“ и просто дадим зарплату и соцпакет», — отметил чиновник.

Он указал, что в данный момент сотрудники ГТС получают зарплату от 7 до 8 тысяч гривен, руководители региональной таможни — по 18 тысяч гривен. В то же время стоимость контейнера достигает полумиллиона гривен. Также Александр Щуцкий рассказал о сложностях работы таможенника — в частности, высокой ответственности, тяжелых условиях труда, тестированиях, связанных с реформами и проверках.

И.о. директора департамента рисков ГТСУ высказался о ключевых шагах, которые следует сделать для успешной реформы службы.

«Всего лишь три шага. Отсутствие контакта субъекта с таможенником, как во всем мире — это раз. Второе — вывезти все оформление на границу. Внутри страны ловить (контрабандистов) — бесполезная история. И третье и основное — соцпакет (для сотрудников таможенной службы). Мы сможем привлечь при нормальном соцпакете молодых людей, которые готовы работать... Когда IT-система обеспечивается администраторами, то за 8 тысяч никакой IT-шник не пойдет работать в госструктуру. Посмотрите какой на сегодняшний момент штат таможни и сколько свободных мест, к нам не стоит очередь. Поэтому соцпакет, убрать возможность субъекта контактировать с таможенником и вывезти все на границу. Больше ничего не нужно», — подчеркнул Александр Щуцкий.

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