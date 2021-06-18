Стало известно, сколько в Украине потратили денег на вакцину от коронавируса

Главное: На вакцину от коронавируса Украина потратила 7,9 млрд гривен. Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, — почти 276 гривен.

Детали: Министерство здравоохранения Украины потратило на вакцинацию населения 7,9 млрд гривен, при этом еще 2,6 млрд остаются неиспользованными. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

«До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса. На сегодня по бюджетной программе уже уплачено 7,9 млрд гривен, из которых 1,1 млрд в начале июня», — сказал Пацкан.

По его словам, из этих средств на закупку препаратов против коронавируса ушло 7,8 млрд гривен. Также на приобретение шприцов было потрачено 41 млн гривен, на раствор — 3,8 млн, на контейнеры для сбора медицинских отходов — 18 млн гривен.

«За эти средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, — почти 276 грн», — отметил глава Счетной палаты.

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