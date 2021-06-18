Президент Германии сравнил войну против СССР с варварством

Главное: Президент Германии осудил войну с СССР. Он назвал ее варварством.

Детали: Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер жестко осудил нападение своей страны на СССР. Политик сделал заявление в Берлине.

Тут открылась выставка «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне».

Немецкий президент сказал: «С первого дня германская кампания была движима ненавистью: антисемитизмом и антибольшевизмом, расовым безумием против славянских и азиатских народов СССР».

Он добавил: «Тех, кто вел эту войну, убивал всячески, с невиданной грубостью и жестокостью. Те, кто был ответственен за нее, кто в своем националистическом безумии даже ссылался на немецкую культуру и цивилизацию, на Гете и Шиллера, Баха и Бетховена, они осквернили всю цивилизацию, все принципы гуманности и закона».

Франк-Вальтер Штайнмайер резюмировал: «Война Германии против СССР была кровавым варварством».

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