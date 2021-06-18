В Ливане митрополит Антоний передал митрополиту Бейрута средства для восстановления храмов, пострадавших от взрыва

Главное: В Ливане управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) посетил Бейрутскую митрополию Антиохийской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, в Бейруте управделами УПЦ встретился с митрополитом Илией, а также посетил Георгиевский храм, который восстанавливается при финансовой поддержке Украинской Православной Церкви.

«Митрополит Антоний передал митрополиту Бейрута Илии последнюю часть помощи, которая была собрана по епархиям Украинской Православной Церкви во исполнение решения Священного Синода на восстановление храмов Бейрутской митрополии, пострадавших в результате взрыва в порту столицы Ливана 4 августа 2020 года. Митрополит Илия сердечно поблагодарил всех верных Украинской Православной Церкви за оказанную помощь. Владыка отметил, что духовенство и верные его епархии были тронуты таким проявлением христианской любви и взаимопомощи», — отмечается в сообщении.

На встрече с главой Бейрутской митрополии присутствовали заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и представитель Русской Православной Церкви в Бейруте архимандрит Филипп (Васильцев).

В ходе встречи иерархи обменялись мнениями по актуальным темам церковной жизни. Владыка Антоний поблагодарил митрополита Илию за содействие в проведении рождественских и пасхальных богослужений для украинской диаспоры, которые регулярно совершают священники УПЦ, которые приезжают в Ливан.

После встречи митрополит Антоний посетил храм святого Георгия Победоносца, который сильно пострадал от взрывов в порту. Настоятель храма протоиерей Иустин Дияб показал архиерею места повреждений, большинство из которых уже восстановлено, и поблагодарил за активную помощь.

«В знак благодарности отец Иустин передал в дар митрополиту Антонию икону святого великомученика Георгия. На память о посещении храма и по случаю его восстановления стараниями Украинской Православной Церкви митрополит Антоний подарил настоятелю икону Божьей Матери Печерской с предстоящими Антонием и Феодосием», — сообщает пресс-служба ОВЦС Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, 16 июня управляющий делами УПЦ встретился с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.

В тему: Антиохийская Церковь поддерживает УПЦ — встреча делегации УПЦ с Патриархом Иоанном.