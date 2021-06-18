Финал Евро-2020 могут перенести в другой город

Главное: Финальный поединок Чемпионата Европы по футболу могут перенести из Лондона в Будапешт. Связано это с карантинными мерами.

Детали: Союз европейских футбольных ассоциаций пригрозил перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Это может произойти, если британские власти не отменят обязательный карантин для 2,5 тысяч чиновников и высокопоставленных гостей чемпионата. Об этом сообщает Times.

УЕФА заявлял, что готов изменить место проведения матчей, если в городе-организаторе действуют карантинные меры, которые могут помешать болельщикам, официальным лицам и важным корпоративным гостям посетить игры.

В Британии обсуждают предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от необходимости самоизоляции.

Сейчас десятидневная изоляция требуется для людей, прибывающих из стран, которые находятся в «желтом» или «красном» списке.

В тему: Сборная Украины по футболу во втором матче группового этапа Чемпионата Европы одержала победу над Северной Македонией со счетом 2:1. За Украину забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.