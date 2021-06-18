Биологи выяснили, почему некоторые люди преждевременно стареют

Главное: Биологи назвали причину преждевременного старения. Оно связано с недостаточным содержанием в красных кровяных тельцах белка, отвечающего за высвобождение кислорода.

Детали: Ученые-биологи из Медицинской школы Макговерна Техасского университета рассказали, почему люди преждевременно стареют. Их отчет цитирует издание PLOS Biology.

Сообщается, что, проводя опыты на грызунах, исследователи выяснили следующее: при снижении в крови содержания белка ADORA2B ухудшается память и слух, а также развивается воспаление в головном мозге и ускоряется старение.

Поясняется, что данный рецептор «входит в состав мембраны эритроцитов, красных кровяных телец и помогает высвобождать кислород из крови».

Эксперты говорят, что его содержание в крови снижается с возрастом.

В отчете сказано: «По мере старения у мышей, лишенных ADORA2B, сильнее проявлялись признаки снижения когнитивных функций, чем у животных из контрольной группы. Ускоренно развивались у них и воспалительные процессы в головном мозге».

Был проведен эксперимент: грызунов помещали в условия кислородного голодания. Выяснилось, что у животных без ADORA2B поведенческие и физиологические эффекты недостатка кислорода проявлялись намного сильнее, чем у обычных мышей.

Ученые уверяют: «Белок ADORA2B регулирует поступление дополнительного количества кислорода в мозг в случае его недостатка. С возрастом это поступление снижается, и от того, насколько эффективно работает этот белок, во многом зависит скорость старения мозга».

Резюмируется следующее: «Красные кровяные тельца выполняют незаменимую функцию доставки кислорода для поддержания биоэнергетики каждой отдельной клетки тела. Сигнальный каскад красных кровяных телец ADORA2B, способствуя доставке кислорода в мозг, борется с ранним началом возрастного снижения когнитивных способностей, ухудшением памяти и слуха».

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