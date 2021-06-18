В Запорожье два человека угодили в реанимацию с ботулизмом, съев вяленого леща

Главное: Люди отравились вяленым лещом в Запорожье. Их госпитализировали с ботулизмом.

Детали: В Запорожье произошло ЧП. Тут мужчина и женщина, съев вяленого леща, которого купили в одной из торговых сетей, попали в реанимацию с ботулизмом.

Местные медики говорят, что люди отравились еще 15 июня.

Их состояние оценивается как тяжелое. Информируется, что они до сих пор «без сознания, не контактные».

Клинический диагноз пациентов – ботулизм тяжелой степени.

В тему: В Черниговской области от ботулизма умерли два человека.