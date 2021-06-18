Коронавирус в Украине продолжает понемногу отступать

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 967 человек. Умерли 50 больных.

Детали: Коронавирус в Украине потихоньку отступает. Данные на пятницу, 18 июня, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 967 случаев заразы. Среди заболевших – 32 ребенка и шесть медработников. Госпитализация понадобилась для 585 больных, а выздоровели 2 312 человек.

Проведено такое количество тестов: методом ПЦР – 25 888, методом ИФА – 9 342, экспресс-тестами – 15 969.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киев (207), а также Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Жертвами болезни стали еще 50 человек. За все время умерли 51 952 больных.

С начала пандемии заболели 2 228 192 человека, а выздоровели 2 147 972 больных.

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