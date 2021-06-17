Каждый третий украинский выпускник не смог сдать ВНО по математике

Главное: 91,7% украинских абитуриентов сдали Внешнее независимое оценивание по физике, 89,3%, — по английскому языку. Математику сдали лишь 68,9% выпускников.

Детали: Сегодня, 17 июня, состоялось второе заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал». Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, были определены пороговые баллы «сдал/не сдал» для тестов по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, математике, физике.

Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике — 10, по физике — 12.

Таким образом, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из предметов, порог «сдал/не сдал» не преодолели: по английскому языку — 10,68%, по испанскому языку — 15,79%, по немецкому языку — 11,49%, по французскому языку — 8,94%, % по физике — 8,33%, по химии — 10,8%.

При этом ВНО по математике не сдали 31,11% выпускников.

В тему: В этом году лучшие выпускники по результатам ВНО получат премию в виде 100 тыс. гривен.