В ООН предупредили об опасности засухи

Главное: В ООН заявили, что Засуха может «превратиться в следующую пандемию». Риски растут вместе с потеплением, заявили в ООН.

Детали: Вред от дефицита воды и засухи может конкурировать с пандемией COVID-19. Об этом заявила спецпред ООН по вопросам уменьшения риска катастроф Мами Мизутори, сообщает Reuters в четверг, 17 июня.

«Засуха на грани превратиться в следующую пандемию, и нет вакцины для ее лечения», — сказала Мизутори.

Засуха уже причинила экономический ущерб минимум на 124 миллиарда долларов и затронула более 1,5 миллиарда человек в период с 1998 по 2017 гг., заявили в ООН и добавили, что даже эти цифры «являются, скорее всего, валовыми недооценками».

На данный момент глобальное потепление усилило засуху на юге Европы и в Западной Африке. Число жертв может «резко возрастать», если мир не будет действовать. Около 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи уже в этом столетии.

По словам Мизутор, засуха, как и пандемия, как правило, длится долгое время, имеет широкий географический диапазон и наносит значительный ущерб.

«Это может косвенно повлиять на страны, которые на самом деле не переживают засуху, путем недостатка продовольствия и роста цен на продовольствие», — добавила Мизутори.

При этом ООН ожидает более частых и сильных засух в Африке, Центральной и Южной Америке, Центральной Азии, Южной Австралии, Южной Европе, Мексике и США.

Наконец, ухудшение состояния почвы частично вызвано неправильным пользованием землей, и это приблизило мир к «точке невозврата», говорит Ибрагим Тяу, отвечающий в ООН за борьбу с опустыниванием.

«Это, безусловно, явление, которое происходит в других частях мира, и вполне может случиться в Европе», — подытожил он.

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