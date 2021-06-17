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Новости > Главные новости за 17 июня 2021 года

Главные новости за 17 июня 2021 года

Александр Панько
17.06.21 18:59
332
Главные новости за 17 июня 2021 года

— Сборная Украины по футболу во втором матче группового этапа Чемпионата Европы одержала победу над Северной Македонией со счетом 2:1. За Украину забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

— Коронавирусом в Украине заболели еще 1188 человек. Умерли 55 людей.

— В правила введения в Украине зон карантина внесены изменения. Теперь «зеленая» и «желтая» зоны карантина будут вводиться сразу по всей стране.

— В некоторых случаях украинцы могут не носить маски на массовых мероприятиях. В Минздраве объяснили, в каких именно.

— В Киеве поступило сообщение о минировании центрального ж/д вокзала, в связи с чем его работа ограничена. Также бомбу ищут на станции метро «Крещатик».

— В Киеве сообщили о заминировании станций метро «Золотые ворота» и «Дворец спорта». Информация о минировании станции метро «Крещатик» не подтвердилась.

— В Киеве продолжают поступать сообщения о минировании объектов. На этот раз неизвестный сообщил о минировании одного из самолетов в «Борисполе».

— В России готовы ко встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Впрочем, подготовка к ее организации пока не ведется.

— В аннексированном Россией Крыму произошло ЧП. В Керчи из берегов вышла река Мелек-Чесме.

Тэги: Киев, футбол, сборная Украины, минирование, спорт, Чемпионат Европы, Чемпионат Европы по футболу, Евро-2020, сборная Украины по футболу, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус, зоны карантина, карантинные зоны, Владимир Путина

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