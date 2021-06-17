Евро-2020: Сборная Украины в тяжелом матче обыграла Северную Македонию

Главное: Сборная Украины по футболу во втором матче группового этапа Чемпионата Европы одержала победу над Северной Македонией со счетом 2:1. За Украину забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Детали: Сегодня, 17 июня, сборная Украины по футболу провела свой второй поединок на Чемпионате Европы-2020. Соперниками подопечных Андрея Шевченко была Северная Македония.

Первый тайм прошел под полную диктовку украинцев, который они выиграли со счетом 2:0. Сперва Ярмоленко воспользовался гениальным пасом Караваева (после розыгрыша с углового) и вывел свою команду вперед. А спустя несколько минут Яремчук после передачи того же Ярмоленко удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме картина на поле полностью поменялась. Украинцы почему-то отдали инициативу и позволили македонцам один мяч отыграть – отличился Алиоски, добив мяч после незабитого им же пенальти.

Украинцы тоже получили право на одиннадцатиметровый, но Малиновский не сумел переиграть голкипера. В итоге – тяжелая, но такая необходимая победа Украины 2:1.

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