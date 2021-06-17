Православный документальный фильм о жизни Афона, покажут в шести городах Украины в День Святого Духа

Главное: После праздника Троицы, в День Святого Духа, 21 июня, сеть кинотеатров «Планета кино» покажет в шести городах Украины уникальный документальный фильм «Где ты, Адам?» об афонском монастыре Дохиар и его многолетнем игумене старце Григории (Зумисе).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», показы пройдут в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Сумах и Харькове.

Также в этот день фильм можно будет посмотреть на территории столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Показ под открытым небом начнётся в 21.30.

Полный список кинотеатров, где идут показы, можно найти на посвящённом фильму сайте.

Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки на Афоне, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

Съёмки продолжались почти четыре года — с весны 2015-го до февраля 2019 года.

«Особенно сложно было снимать зимой на вершине Афона, куда мы отправились за снегом для фильма. Да и монтаж давался нелегко: нужно было отобрать из 80-ти часов отснятого материала то, что нам нужно, и выстроить это во внятную историю», — рассказал режиссёр фильма Александр Запорощенко.

Документальный фильм режиссера Александра Запорощенко и продюсера Александра Плиски «Где ты, Адам?» — обладатель гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», участник официальных программ Таллинского международного кинофестиваля «Тëмные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».

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