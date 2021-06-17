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Новости > Назван стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией

Назван стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией

Абелардо
17.06.21 15:45
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Назван стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией

Главное: Главный тренер сборной Украины по футболу озвучил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Чемпионата Европы против Северной Македонии. По сравнению с предыдущим поединком в основе появилось два новых игрока.

Детали: Сегодня в 16:00 стартует второй матч сборной Украины на Евро-2020. Соперником будет Северная Македония.

Наставник Андрей Шевченко озвучил стартовый состав. Отметим возвращение в основу Тараса Степаненко, который пропустил первый матч. Также место в основе получил Николай Шапаренко.

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук

В запасе: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Довбик

Северная Македония: Димитриевски, Николов, Алиоски, Муслиу, Д.Велкоски, С.Ристовски, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев

В тему: Старт сборной Украины на Евро: обидно, но не стыдно.

Тэги: футбол, сборная Украины, Андрей Шевченко, спорт, Чемпионат Европы, Евро-2020, сборная Украины по футболу

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