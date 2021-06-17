Путин готов встретиться с Зеленским

Главное: В России готовы ко встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Впрочем, подготовка к ее организации пока не ведется.

Детали: В России готовы ко встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Однако подготовка к ее организации пока не ведется.

По его словам, конкретных шагов по подготовке такого мероприятия пока не предпринималось.

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось», — сказал Песков.

В тему: В конце апреля уже сообщалось, что президент РФ Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским.