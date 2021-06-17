Неизвестный «заминировал» самолет в «Борисполе»

Главное: В Киеве продолжают поступать сообщения о минировании объектов. На этот раз неизвестный сообщил о минировании одного из самолетов в «Борисполе».

Детали: Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании сразу нескольких объектов в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

К трем ранее «заминированным» станциям метро и ж/д вокзалу добавилась станция метро «Университет», а также один из самолетов в аэропорту «Борисполь».

К проверке этой информации задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи.

Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории предположительно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан.

События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация.

В тему: В Киеве сообщили о заминировании станций метро «Золотые ворота» и «Дворец спорта». Информация о минировании станции метро «Крещатик» не подтвердилась.