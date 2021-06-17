«Аталанта» решила избавиться от игрока сборной Украины

Главное: В летнее трансферное окно украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может покинуть команду. Игрок разочаровал тренерский штаб команды.

Детали: Игрок итальянской «Аталанты» и сборной Украины по футболу Виктор Коваленко может уже нынешним летом сменить команду. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

По информации местных СМИ, главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини разочарован работой игрока в тренировочном процессе. Специалист не хочет держать Коваленко в команде ради того, чтобы он занимал чье-то место.

Руководство «Аталанты» намерено заполучить за Коваленко до десяти миллионов евро.

В тему: В конце декабря 2020 года Виктор Коваленко договорился о четырехлетнем контракте с «Аталантой». В начале февраля «Аталанта» официально объявила о подписании контракта с 24-летним полузащитником.