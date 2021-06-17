В Крыму началось наводнение – введен режим ЧС

Главное: В Крыму введен режим ЧС. Полуостров затапливает.

Детали: Российские власти аннексированного Крыма ввели на полуострове режим ЧС. Тут продолжаются сильные ливни, которые привели к наводнению.

Отмечается, что в Керчи и соседних районах минувшей ночью выпало почти две месячные нормы осадков.

Информируется: «В пяти муниципальных образованиях подтоплены несколько десятков домов и участков».

Сейчас местные спасатели эвакуируют жителей.

Известно также, что на сегодняшнее утро в сетях ГУП РК «Крымэнерго» зафиксировали аварийное отключение более сотни трансформаторных подстанций.

Сообщается, что «причинами отключений являлись обрывы и повреждения линий электропередачи, затопление энергообъектов: автоматика ограничила развитие нештатного режима работы энергосистемы, обеспечила безопасное отключение поврежденных участков».

При этом «усложнен доступ к местам аварий, так как часть энергообъектов остаются подтопленными, а в некоторых районах глубина затопления достигает одного метра».

В тему: Появилось видео наводнения в Керчи.