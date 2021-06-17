Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Крыму началось наводнение – введен режим ЧС

В Крыму началось наводнение – введен режим ЧС

Агата Кловская
17.06.21 13:11
194
В Крыму началось наводнение – введен режим ЧС

Главное: В Крыму введен режим ЧС. Полуостров затапливает.

Детали: Российские власти аннексированного Крыма ввели на полуострове режим ЧС. Тут продолжаются сильные ливни, которые привели к наводнению.

Отмечается, что в Керчи и соседних районах минувшей ночью выпало почти две месячные нормы осадков.

Информируется: «В пяти муниципальных образованиях подтоплены несколько десятков домов и участков».

Сейчас местные спасатели эвакуируют жителей.

Известно также, что на сегодняшнее утро в сетях ГУП РК «Крымэнерго» зафиксировали аварийное отключение более сотни трансформаторных подстанций.

Сообщается, что «причинами отключений являлись обрывы и повреждения линий электропередачи, затопление энергообъектов: автоматика ограничила развитие нештатного режима работы энергосистемы, обеспечила безопасное отключение поврежденных участков».

При этом «усложнен доступ к местам аварий, так как часть энергообъектов остаются подтопленными, а в некоторых районах глубина затопления достигает одного метра».

В тему: Появилось видео наводнения в Керчи.

Тэги: Крым, общество, наводнение, Керчь, погодные условия, новости Украины

Комментарии

Статьи

17.06.21 09:41

Растут доходы нашей нищеты

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Гмырин и братва рвутся к власти
16.06.21 22:48

Гмырин и братва рвутся к власти

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.06.21 13:31

Неизвестный «заминировал» самолет в «Борисполе»
17.06.21 13:23

Епископ УПЦ напомнил, что миротворческая позиция УПЦ может быть взята за основу для прекращения боевых действий на Донбассе
17.06.21 13:04

В Киеве «заминировали» еще две центральные станции метро
17.06.21 12:55

Антиохийская Церковь поддерживает УПЦ – встреча делегации УПЦ с Патриархом Иоанном
17.06.21 12:36

Потоп и поваленные деревья. На Мариуполь обрушилась стихия
17.06.21 12:33

В УПЦ прокомментировали высказывания Зеленского о верующих, которые пришли к Верховной Раде
17.06.21 12:19

Объявлена заявка сборной Украины на сегодняшний матч против Северной Македонии
17.06.21 12:13

«Зеленая плесень»: в Индии зафиксировали новую заразу
17.06.21 11:58

В Раде депутаты устроили потасовку
17.06.21 11:39

В Киеве «заминировали» вокзал и центральную станцию метро
17.06.21 13:31

Неизвестный «заминировал» самолет в «Борисполе»
17.06.21 13:04

В Киеве «заминировали» еще две центральные станции метро
17.06.21 12:36

Потоп и поваленные деревья. На Мариуполь обрушилась стихия
17.06.21 12:19

Объявлена заявка сборной Украины на сегодняшний матч против Северной Македонии
17.06.21 11:39

В Киеве «заминировали» вокзал и центральную станцию метро
17.06.21 09:25

Стало известно, при каких условиях украинцы могут не носить маски на массовых мероприятиях
17.06.21 09:06

В Украине изменили правила введения зон карантина
17.06.21 08:31

COVID-19 в Украине: смертность снова снизилась
16.06.21 20:36

Путин назвал захват Крыма «адекватной реакцией»
16.06.21 20:21

Путин рассказал, о чем говорил с Байденом
10.06.21 19:42

Задержанную банду наркоторговцев-рецидивистов на Киевщине, возможно, курировал Костя Калоша (Константин Бедовой), - СМИ
10.06.21 22:56

В Киеве задержали научную сотрудницу, хранившую дома в холодильнике штаммы опасной болезни
12.06.21 20:38

Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020
12.06.21 17:45

Патриарх Кирилл рассказал, как изменятся тела людей после Второго пришествия
13.06.21 00:01

Канада выбросит сотни тысяч доз вакцины от COVID-19
12.06.21 17:15

В УПЦ объяснили, почему Церковь всегда будет против ЛГБТ
12.06.21 16:25

Митрополит Антоний рассказал, почему не нужно бояться грустить
12.06.21 16:02

Митрополит Онуфрий рассказал о самом главном подвиге каждого человека
12.06.21 15:43

Куракин: Когда Коломойский зарабатывает в России миллионы, а власть развязала репрессии против Медведчука – это лицемерие
11.06.21 20:57

Суперкомпьютер назвал победителя Чемпионата Европы по футболу
Фото и Видео
Потоп и поваленные деревья. На Мариуполь обрушилась стихия
Потоп и поваленные деревья. На Мариуполь обрушилась стихия
Потоп и поваленные деревья. На Мариуполь обрушилась стихия
Потоп и поваленные деревья. На Мариуполь обрушилась стихия
В Раде депутаты устроили потасовку
В Раде депутаты устроили потасовку
Появилось видео наводнения в Керчи
Появилось видео наводнения в Керчи
На Троещине бродил абсолютно голый мужик
На Троещине бродил абсолютно голый мужик
В Австралии сорока научилась… лаять
В Австралии сорока научилась… лаять
Google откроет первый реальный магазин
Google откроет первый реальный магазин
Опубликовано видео брутального ограбления ювелирного магазина в Киеве
Опубликовано видео брутального ограбления ювелирного магазина в Киеве
На Евро-2020 произошел необычный пивной скандал
На Евро-2020 произошел необычный пивной скандал
Блогер обнаружил на картах Google нечто крайне необычное
Блогер обнаружил на картах Google нечто крайне необычное
Накануне американско-российской встречи в верхах в Женеве прошла красочная акция протеста
Накануне американско-российской встречи в верхах в Женеве прошла красочная акция протеста
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.