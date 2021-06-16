«Какой м**ак перевел сериал «Слуга народа» на испанский?»: новым президентом Перу стал местный Голобородько

Главное: На президентских выборах в Перу победу одержал сельский учитель Педро Кастильо, пообещавший переписать конституцию и справедливо распределить богатства страны.

Детали: После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу победил кандидат от социалистов Педро Кастильо, не имеющий опыта в политике и работавший учителем начальных классов. Как сообщает РБК-Украина, он набрал 50,125% голосов избирателей, опередив соперницу Кейко Фухимори всего на четверть процента.

Ее заявления о том, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности, опровергли международные наблюдатели, не увидевшие серьезных нарушений.

Отметим, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, в свое время активно поддерживавший Владимира Зеленского, комментируя эту информацию разразился нецензурной бранью. «Какой м**ак перевел сериал „Слуга народа“ на испанский. Пропала страна», — написал он на своей странице в Facebook.

Справка: Педро Кастильо — член левой партии «Свободное Перу». Политический новичок получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства. Еще он пообещал, что в случае победы будет жить на зарплату учителя.

Раньше он был лидером отрядов крестьянской самообороны от местных картелей. А в 2017 году стал популярным в народе как глава забастовки учителей.

Педро Кастильо любит появляться на людях в «сельском образе» — соломенной шляпе, пончо и сандалиях из старых покрышек.

Василий Голобородько — главный герой сериала «Слуга народа», учитель истории, который на волне недовольства коррупцией власть имущих становится президентом Украины. Его сыграл Владимир Зеленский, ставший впоследствии президентом Украины.