В Батурине молния сожгла дом

Главное: В Батурине горел дом. Его поразила молния.

Детали: В минувший вторник, 15 июня, в Батурине (Черниговская область) произошло огненное ЧП. О нем сообщает местный департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы.

Как стало известно, тут в частный дом попала молния, после чего вспыхнуло пламя.

Информируется: «Начался пожар жилого дома (десять на двенадцать метров, стены деревянные, кровля металлическая). Огнем повреждены конструктивные элементы кровли и перекрытия на площади четыре квадратных метров, внутренняя облицовка стен на площади двадцать квадратных метров и имущество».

В тему: На Черниговщине молния за несколько часов подожгла пять зданий.